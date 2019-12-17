الباحة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسعقدت محافظة القرى بالباحة اليوم, ورشة عمل تثقيفية خاصة بوزارة الإسكان, بحضور المحافظ خالد بن عبدالله العبيلان, والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني, وجمع من المواطنين, وذلك بقاعة المكتب التعاوني بالمحافظة.وبدأت الورشة بكلمة لمحافظ القرى رحب فيها بالجميع، منوهًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن.بعد ذلك استعرض المدير العام لفرع وزارة الإسكان رؤية ورسالة الوزارة وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها, مقدمًا عرضًا مرئيًا وشرحًا لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها.// انتهى //11:38ت م0060