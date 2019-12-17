وادي الدواسر20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر اليوم مشاركتها في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي بدأته منذ اليوم التاسع من شهر ديسمبر الحالي، بتقديم روزنامة من الفعاليات التوعوية لإذكاء الوعي بمشكلة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي والاقتصادي.وتتضمن المشاركة تعليق اللوحات التوعوية في ميادين المحافظة وتوزيع البروشورات والكتيبات التوعوية على قائدي المركبات والعاملين في الأجهزة والدوائر الحكومية والأهلية، وتفعيل الإذاعة المدرسية، وتنفيذ دورة للحصول على شارة ” نزاهة ” لجميع المراحل الكشفية، وإطلاق برومو توعوي بالمناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان، أن مشاركة كشافة الإدارة في هذه المناسبة تأتي منطلقاً من مسؤوليتها الإنسانية والوطنية ودورها الذي تضطلع به في خدمة وتنمية المجتمع، مؤكداً أهمية دور المواطن والمقيم في مكافحة الفساد والمشاركة بذلك بفاعلية، داعياً إلى ضرورة زيادة وعي المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالفساد وأساليبه وجسامته وما يمثله من خطر على المجتمع.// انتهى //11:49ت م0062