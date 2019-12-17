بغداد 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم، المداولات المستمرة والدائرة بين الكتل السياسية تمهيدًا للتوافق على تسمية رئيس وزراء جديد خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وتطرقت إلى طلب رئيس الجمهورية من مجلس النواب تحديد وتسمية الكتلة الأكثر عددًا تمهيدًا لحسم ترشيح رئيس جديد للوزراء.ونوهت إلى اقتراب عدة كتل سياسية من التوصل إلى اتفاق حول مرشح مستقل يحظى بقبول وشعبية لتولي منصب رئيس الحكومة القادمة من دون الإشارة إلى اسمه.وتناولت أوضاع التظاهرات الشعبية ومستقبلها , مؤكدة بأن كل المؤشرات تشير إلى استمرارها رغم كل الصعوبات وإلى حين تلبية المطالب الرئيسة التي رفعتها منذ انطلاقتها الأولى.// انتهى //11:58ت م0066