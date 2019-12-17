الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساختارت الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر, استشاري طب وجراحة الجلد والليزر بكلية الطب وجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن ناصر السويدان سفيرًا عالميًا للجمعية، كواحد من ضمن تسعة سفراء تم اختيارهم على مستوى العالم كسفراء وممثلين للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر التي تعد أكبر منظمة في العالم لتطبيقات الليزر والتقنيات المعتمدة على الطاقة.وأوضح رئيس الجمعية البروفيسور ديتير مانستاين أن اختيار الدكتور السويدان جاء تقديراً من الجمعية لمجهوداته وانجازاته في مجال طب وجراحة الليزر ومساهماته المحلية والعالمية في هذا المجال المهم والحيوي.وبهذا الاختيار يكون الدكتور سامي السويدان أول سعودي وعربي يحصل على هذه المكانة العالمية الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر.// انتهى //12:03ت م0068