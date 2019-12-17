جدة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، تعازيه لأسرة الحارثي في وفاة والدهم الشيخ فهد بن جابر الحارثي.وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.// انتهى //12:06ت م0069