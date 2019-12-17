الخليل 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنًا فلسطينيًا واستدعى أسيرين محررين في الخليل.وأفادت مصادر أمنية في الخليل أن جيش الاحتلال اعتقل أحمد عبدالله برقان، عقب دهم منزله في منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل.وفي ذات السياق أفاد الناشط الإعلامي محمد عوض أن جيش الاحتلال داهم بلدة بيت أمر شمالًا، وفتش عددًا من المنازل، وسلّم الأسيرين المحررين عمار جمال خليل أبو مارية ، ومؤمن حسن محمود الطيط بلاغين لمراجعة مخابراتها في معسكر "عصيون".// انتهى //12:10ت م0071