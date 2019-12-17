الخبر 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسحصل قسم المختبرات الطبية وبنك الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اعتراف الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) للمرة الرابعة على التوالي بنجاح وبنسبة 99.8 % ، بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها فريق الاعتماد مؤخرًا كجزء من برامج الاعتماد الخاصة بكلية علماء الأمراض الأمريكية.وأوضح مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله الربيش أن هذا الإنجاز يكسبنا غاية الفخر ونحن اليوم نتمكن من وضع مختبراتنا كمركز رائد في ضمان جودة المختبرات في المنطقة.وأضاف أن جامعي الخبر يعد واحدًا من 8000 منشأة صحية معتمدة في هذا المجال على مستوى العالم ، فالحكومة الفيدرالية الأمريكية تعترف ببرنامج اعتماد (CAP)، حيث يقوم المفتشون بفحص سجلات المختبر ومراقبة جودة الإجراءات والفحوصات للعامين السابقين، ويقوم مفتشو الكلية أيضًا بفحص مؤهلات العاملين في المختبرات، والمعدات، والمرافق، وبرامج السلامة، والسجلات، والإدارة العامة.وأكد الدكتور الربيش أن هذا الإنجاز وما ستتلوه من إنجازات هي محل اهتمام وعنايه من إدارة المستشفى والجامعة للتطوير والتحديث المستمر وإلى تذليل جميع الصعاب للوصول إلى القمة والمركز الأول بإذن الله .// انتهى //12:25ت م0072