سكاكا 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين الإمارة وفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالجوف لإطلاق مبادرة " وطن طموح ".ووقع الاتفاقية وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، و مثل المؤسسة الرئيس التنفيذي عضو مجلس الأمناء الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي .وتهدف المبادرة إلى دعم وتعزيز البرامج المجتمعية من مختلف الجهات في المنطقة وفق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //13:22ت م0102