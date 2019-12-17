بيش 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ" نثر البذور الأشجار والنباتات الرعوية" في محافظة بيش ، وذلك بالشراكة مع مكتب التعليم في المحافظة.وقام مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيش المهندس حمد بن مستور عطيف ، بتفعيل المبادرة والتعريف بأهمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه ، وآثار ظاهرة الاحتطاب السلبية على بيئة المراعي والغابات.وشهدت المبادرة " نثر البذور " من قبل الطلاب والمشاركين ، بهدف إعادة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع.// انتهى //13:35ت م0105