لندن 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذيرات بأن عدد قتلى التظاهرات الشعبية الأخيرة في إيران يفوق 300 شخص، وهو مرشح للزيادة بسبب وجود عدد كبير من الجرحى والمصابين جراء التعامل الوحشي من قبل الأجهزة الأمنية.وأشارت إلى إصابة 66 شخصًا في تظاهرات الأمس بالعاصمة اللبنانية جراء اعتداء ميليشيا موالية لحزب الله الإرهابية وحركة أمل على المتظاهرين السلميين.وحذرت من انتقال الاحتجاجات السلمية في غينيا إلى مرحلة العنف في حال طرحت الحكومة قانون تعديل الدستور من أجل إتاحة الفرصة للرئيس ألفا كونتي لخوض الانتخابات.وكتبت عن عزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طرح تشريع جديد يمنع تمديد الفترة الانتقالية لمغادرة الاتحاد الأوروبي لما بعد الموعد الحالي في ديسمبر 2020م.// انتهى //13:36ت م0107