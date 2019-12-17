عرعر 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن معيض الحسني، الذي قدم لسموه تقريراً عن ورشة العمل التي عقدها الفرع بعنوان "التنمية والاستثمار في البيئة والمياه والزراعة".وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المبادرة بإقامة هذا النشاط الفكري داعياً سموه لإقامة المزيد من الأنشطة الفكرية والتواصلية لاسيما مع الجهات ذات الصلة لتبادل المعارف والآراء والخبرات ورفع وتيرة التعاون والتنسيق للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول الأخطار التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وصولاً لبيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وأكد سموه على ضرورة تطبيق جميع مبادرات الوزارة بالمنطقة للمحافظة على الثروة المائية الجوفية أو المعالجة واستثمارها بالصورة المثلى في مجالي التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية بالتزامن مع تحسين مستوى التشجير والمتنزهات البرية واستثمارها اقتصادياً.ووجه سموه بالتعجيل في إعداد وتنفيذ إستراتيجية للتنمية البيئية بالمنطقة بالتنسيق مع مبادرة البصمة البيئية التي أطلقها سموه كأحد أهم مبادرات إمارة منطقة الحدود الشمالية في إطار سعي الإمارة لتحقيق دورها التنموي بكافة مجالات التنمية لاسيما المجالات ذات الأولوية وفق توجهات رؤية 2030 وما أعلنته الدولة من قضايا تخص مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حالياً.ونوه سموه بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , مؤكداً أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- حريصة كل الحرص على توفير سبل العيش الكريم والتمكين في كافة أنحاء المملكة.من جهته أعرب الدكتور الحسني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الدائمة لفرع الوزارة بالمنطقة للقيام بواجبة على أكمل وجه.// انتهى //13:37ت م0109