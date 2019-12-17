طرابلس 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خطورة الوضع الحالي في ليبيا، مشددًا على أنه حان الوقت لاتخاذ مزيد من إجراءات التهدئة.وقال في تصريحات له بعد لقائه رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو في برازافيل : إنه بعد ثمان سنوات من وجود بعثة للأمم المتحدة في ليبيا لم يتحسن الوضع، بل على العكس من ذلك فقد ساءت الأوضاع، مشيرًا إلى أن أحد عواقب الأزمة في ليبيا الهجوم الأخير على معسكر للجيش النيجري الذي خلف 71 قتيلًا وما عكسته الحرب في طرابلس على الوضع الأخير في النيجر.// انتهى //13:38ت م0110