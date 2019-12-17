حفر الباطن 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسحققت غرفة حفر الباطن خلال العام الجاري 2019م، قفزة ونمو في عدد مشتركيها حيث وصل إلى 15.000 مشترك، بنسبة ارتفاع بلغت 25%.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري، سعي الغرفة لمساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية كأحد روافد تحقيق رؤية المملكة 2030م.وأشار المطيري، إلى أن الغرفة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وتعزيز دوره وإسهاماته في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية ورفع حصته في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما إن الغرفة ستواصل الجهود لتطوير مستوى خدماتها للمشتركين لتطوير بيئة عمل القطاع.// انتهى //13:44ت م0112