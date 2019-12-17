واشنطن 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية بدقة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن في نهاية السنة الجارية لتحقيق تقدم في المفاوضات.وقال ترامب في تصرح له من البيت الأبيض "سأشعر بخيبة أمل إذا كان يتم التحضير لأمر ما، وإذا كان الأمر كذلك فسنهتم به".ورأى وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر من جهته أن خطاب بيونغ يانغ مقلق، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستجري "على الأرجح" تجربة جديدة لإطلاق صاروخ قبل نهاية السنة الجارية إذا لم يتحقق تقدم مرض لها.// انتهى //13:48ت م0115