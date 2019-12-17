المدينة المنورة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسشاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة في اليوم العالمي للتطوع، الذي ينظمه الدفاع المدني، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، والأهلية، والجامعات.وتمثلت مشاركة الوزارة بفرق تطوعية بالعناية والنظافة للمساجد، وتنظيم وإرشاد ضيوف الحرم المدني الشريف، وتوزيع المصاحف والمطبوعات للزوار، كما تم تصميم مقطع فيديو يحتوي على رؤية ورسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وما قام به فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة من أعمال تطوعية.وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للإسهام مع مختلف الجهات الحكومية في التوعية المجتمعية.// انتهى //14:57ت م0148