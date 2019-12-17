نجران 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، عن سعادته وفخره بالإنجازات الطبية التي تسجلها المنطقة، رافعًا شكره للقيادة على كريم العناية والاهتمام البالغ لما يخدم المواطن والمقيم، في توفير الخدمات الطبية والعلاجية كافة، مبينًا أن الإنجازات لن تتحقق إلا بتوفيق الله ثم بإخلاص أبناء الوطن.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري، ونائبه الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وأعضاء الفريق الطبي الذي أجرى مؤخرًا عملية استبدال الصمام الأورطي لإحدى المريضات بالمنطقة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية التي استخدمت فيها تقنية تغني عن عملية القلب المفتوح، حيث كرم سموه أعضاء الفريق الطبي متمنيًا لهم دوام التوفيق.وقدم مدير عام صحة نجران الشكر لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل لما يرتقي بالخدمات الصحية في المنطقة، موضحًا أنه جرى خلال هذا العام إجراء 100 عملية قلب مفتوح و2000 عملية قسطرة.من جانبه أعرب الدكتور حسن بن سالم مصلوم، باسم أعضاء الفريق الطبي عن شكره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه للكفاءات المؤهلة.// انتهى //15:00ت م0149