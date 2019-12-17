سكاكا 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة والعمليات ماجد بن صالح المرزم ومرافقيه.واطلع سموه خلال الاستقبال على سير العمل في منافذ المنطقة، والمشاريع التطويرية التي تعمل عليها, منوهاً سموه بالدور البارز والهام لرجال الجمارك لحماية حدود الوطن.من جانبه أعرب نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه لأعمال المنافذ الجمركية.حضر اللقاء مدير عام جمرك منفذ الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني, ومدير جمرك مطار الجوف عبيد بن مبشر العنزي.// انتهى //15:01ت م0150