المدينة المنورة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسغادر فخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في وداع فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.// انتهى //15:02ت م0152