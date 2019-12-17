تبوك 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، طلاب وطالبات مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك، الحاصلين على المراكز الأولى على المستوى العالمي والوطني في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام , بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري ومدير عام المدارس عمر بن علي الفاخري.وهنأ سموه الجميع بما حققوه، من مراكز مميزة وجوائز متعددة، داعياً الله العلي القدير لهم مزيداً من التوفيق والسداد لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم , مثنياً على جهود أسرهم في متابعة أبناءهم لتحقيق هذا التميز.وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان أهمية الاستمرار على هذه الوتيرة المتميزة من الجهد والعمل، منوهاً بدور مدارس الملك عبدالعزيز بتبوك والمستوى العلمي المتميز الذي وصلت له المدارس وكذلك مخرجاتها العلمية التي تركز على البحث وإيجاد سبل أخرى للتعليم في هذا العالم المتجدد دائماً ، مشيراً سموه إلى أن المدارس خرجت العديد من المميزين في مختلف المجالات الذين أصبحوا اليوم يحملون أفضل المراكز في عدة جهات بالوطن.وقال سموه : أنا سعيد بكم ونفاخر بكم لأنكم أثبتم أمام الأمم بأن شاب وفتيات المملكة قادرين بإذن الله على التنافس في المسابقات والمحافل الدولية وحصد جوائزها في ظل ما يلقاه التعليم من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، حتى جعلت للمملكة مكانة مرموقة بين الأمم.من جهته أعرب مدير عام مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن الكل يفخر بهذا الانجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة.يذكر أن طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك حققوا على المستوى العالمي المركز الأول والثاني والرابع في مسابقة الحساب الذهني " يوسي ماس " بكمبوديا 2019, وعلى الميدالية الذهبية و 3 ميداليات برونزية في مسابقة كانجاور العالمية للرياضيات , وعلى المستوى الوطني حقق الطلاب المستوي الذهبي في أولمبياد الحادي عشر للروبوت وفي الحوار الطلابي باللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي منافسات اللغة العربية وفي برنامج الطالب المدرب " تثقيف الأقران" , كما حصد طلاب المدارس على المركز الأول في مسابقة التصميم الفني وفي الجولة السعودية الفضية للمبارزة.// انتهى //15:02ت م0153