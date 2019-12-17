الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساختتم معهد حرس الحدود بالرياض برنامج التدريب المسائي اللامنهجي لدورة الفرد الأساسي رقم (140)، ضمن أنشطة الفصل التدريبي الأول للعام 1441ه‍ الذي يهدف إلى إعداد المتدربين على مهارات التدريبات العسكرية لرجل حرس الحدود.وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 467 متدرباً، واشتملت التدريبات على مهارات الكشف عن المتفجرات ومهارات القبض والتفتيش ومهارات الرماية، بالإضافة إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للمتدربين، كما تضمن البرنامج تقييم يومي للمتدربين لمعرفة مستوى التحصيل وتعديل الأخطاء وتكثيف التدريب على الفئة التي لم تحصل على كفايتها من التدريب، وتكون فريق التدريب من ضباط ومدربين من المعهد .مما يذكر أن برامج تدريب منسوبي حرس الحدود تحظى بمتابعة مستمرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، من خلال تسخير الإمكانات والكوادر البشرية المتخصصة كافة لتطوير منسوبي الجهاز.// انتهى //15:04ت م0154