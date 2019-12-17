رام الله 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من التعامل معها كأمور روتينية تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة، خاصة أنها تستهدف المواطن الفلسطيني الأعزل بحماية علنية من قوات الاحتلال.وقالت الوزارة في بيان لها،اليوم ، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في وتيرة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الجرائم باتت عمليات منظمة يتم التنسيق والتخطيط لها مسبقا، وتحتضنها القيادات الاستيطانية في ظل إسناد حكم اليمين المتطرف.وحذرت الخارجية من محاولات بعض الدول التساوق مع الجهود الأمريكية الإسرائيلية لحماية دولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة القضائية سواء أمام المحاكم الدولية أو الوطنية.وقالت: إن العمل من أجل توفير الحماية لدولة الاحتلال يشكل الضوء الأخضر لعناصرها الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن كل من يقترح مثل هذه القوانين أو يصوت لصالحها ويقرها شريك فعلي في الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.// انتهى //15:06ت م0156