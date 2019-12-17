الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير روسيا فوق العادة والمفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بضيوف الرحمن القادمين من روسيا، والخدمات التي تقدمها المملكة في سبيل العناية بهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.// انتهى //15:08ت م0157