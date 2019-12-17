الدمام 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، وطلاب الجمعية، الذي حققوا عدداً من المنجزات.ونوه سمو أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من دعمٍ واهتمام لذوي الإعاقة، وحرصٍ على تمكينهم، واستثمار قدراتهم وطاقاتهم، مبيناً أن فئة ذوي الإعاقة عزيزة على الجميع، ودائماً ما تثبت أنها قادرة على تجاوز الصعاب والحواجز التي في مخيلة المثبطين.كما عبر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بما يحققه ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مؤكداً ضرورة العمل على تكامل الجهود في كل ما يقدم لهذه الفئة، وصولاً إلى أفضل مستويات تقديم الخدمات، والحرص على تجويد وتحسين الخدمة، وتمكين مؤسسات القطاع غير الربحي من ابتكار وتطوير خدمات تراعي تطلع هذه الفئة، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة، والتي تبنت تعزيز واستثمار قدرات وأبناء الوطن، متمنياً سموه لمنسوبي الجمعية التوفيق.من جانبه، أعرب مدير عام جمعية إيفاء لذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل والمستمر للجمعية، الذي أثمر عن تحقيق الجمعية لعدد من المنجزات، منها التوسع في تقديم الخدمات، والتعاون مع عدد من شركات التأمين، حيث وصلت الجلسات العلاجية خلال العام إلى 30ألف جلسة، فيما تجاوزت حالات تركيب الأطراف إلى أكثر من 1625 حالة.وبين أن طلاب الجمعية حققوا عدداً من المنجزات، تمثلت في تحقيق الطالب حمد السبيعي المركز الأول في فئة التحمل في سباق الجري الخيري السنوي الذي أقيم مؤخراً برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، كما حقق الطالب عبدالله المطيري المركز الثاني والطالب صالح الخلف المركز الثالث في فئة الشلل الدماغي ، بالإضافة إلى تحقيق طلاب الجمعية فارس الزامل، وسعود الزبيل، وسليمان العتيبي لمراكز متقدمة في مارثون بترومين.// انتهى //15:21ت م0160