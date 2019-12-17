السيح 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسزار محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات ، الذي تنظمه إدارة مكافحة المخدرات بالخرج ، المقام في ديوان المحافظة بمدينة السيح ، بحضور وكيل محافظ الخرج صقر بن عيسى الدعجاني.واستمع محافظ الخرج إلى شرح عن محتوى المعرض من منشورات وعرض مرئي حول البرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن أضرار المخدرات وطرق الوقاية والعلاج منها.ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي لدى مراجعي وزوار ديوان المحافظة ، بمخاطر المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع ، ضمن برامج المشروع الوطني لمكافحة المخدرات "نبراس" .// انتهى //15:23ت م0162