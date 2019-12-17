الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في مكتبه بالرياض اليوم, فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان.ورحب معاليه بإمام وخطيب المسجد النبوي، مشيدًا بما يحظى به الحرمان الشريفان من عناية واهتمام ولاة الأمر -أيدهم الله-، داعيًا لفضيلته بالتوفيق والسداد، وسائلًا المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مزيدًا من التوفيق والعون والتأييد، وأن يجزيهم عن الخدمات الجليلة التي يقدمونها لخدمة الإسلام والمسلمين خير الجزاء.// انتهى //16:21ت م0191