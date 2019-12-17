الظهران 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسافتتح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد أمس ، معرض ومسابقة مشاريع التخرج السادس الذي شارك فيه (303) طلاب يمثلون (99) فريقاً وذلك بمبنى " 54 " بالجامعة بالظهران .واطلع الدكتور عبدالجواد خلال زيارته المعرض ، على مشاريع الطلاب من مختلف التخصصات واستمع إلى أفكار الطلاب وشرح عن المشاريع التي قدموها وتطبيقاتها العملية ، وكرّم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة مشاريع التخرج، كما تم تكريم اللجان العاملة في المعرض ممثلة في اللجنة التنفيذية لمعرض مشاريع التخرج .وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر الزهراني أن مشاريع التخرج تعد عناصر أساسية في جميع البرامج الهندسية ، حيث شاركت الفرق المترشحة للمسابقة من (13) قسماً مختلفاً ينتمون إلى (4) كُليات وهي كلية الهندسة (67 فريقاً)، كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي (24فريقاً)، كلية تصاميم البيئة (4 فرق)، وكلية هندسة البترول وعلوم الأرض (4 فرق).وبين أن الجامعة تحرص في مقرراتها الدراسية على دمج مختلف مكونات المناهج الدراسية لتكوين خبرة هندسية شاملة بحيث يستطيع الطالب تطبيق العلوم الأساسية والرياضيات والعلوم الهندسية التي تعلمها في سنوات دراسته بالجامعة، لافتاً النظر إلى أن إقامة مثل هذه المعارض يؤكد رعاية الجامعة لطلابها وحرصها على توفير بيئة تعليمية محفزة وإثراء تجارب جميع الطلاب، وذلك انطلاقاً من هدف الجامعة الرئيسي، وهو تخريج قياديين على دراية ومهارة وأعضاء منتجين في مجتمعنا .وأشار إلى أن المشاريع شملت مجالات هندسية عديدة وأبرزت، بشكل واضح، العديد من الأعمال المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والبرمجيات والحلول الرقمية الصناعية والتصاميم المعمارية والمدنية التي تميزت بأفكار مبتكرة وبنضج عالٍ واستحوذت على اهتمام الزائرين، معرباً عن أمله أن يتم تطوير مجموعة من هذه المشاريع لتكون أفكاراً لمنتجات ابتكارية وتسويقها كمشاريع ريادية.// انتهى //16:22ت م0192