بريدة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة ,بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, اليوم ، مدير شعبة أمن إمارة منطقة القصيم رتبته الجديدة خالد بن ثواب المطيري ، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة "عقيد".وهنأ سموه العقيد خالد المطيري على الثقة الملكية الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح.من جانبه , رفع العقيد المطيري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الثقة الغالية التي ستكون - بمشيئة الله - حافزاً له لبذل المزيد من الجهد , والتفاني في العمل, مقدراً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه وتوجيهاته الدائمة له طوال مسيرته، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر - حفظهم الله ـ.// انتهى //16:24ت م0193