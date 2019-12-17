تبوك 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأعلن ميناء ضبا استقبال 124 سفينة تجارية خلال الفترة من مطلع شهر نوفمبر الماضي حتى أواخره، بإجمـالي أطنان تجاوزت138,960 طناً, كما قام الميناء بنقل ما يقارب 14 ألف راكب , و 6154سيارة.وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين، وتضافر جهود جميعالعاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول الى أعلى مستوى.يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.يذكر أن ميناء ضبا مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع، ويُعد بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية، ويمتازبموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية "قناة السويس" بـ 257 ميل بحري، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.// انتهى //16:28ت م0195