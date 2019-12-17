الرياض 20 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.// انتهى //16:30ت م0196