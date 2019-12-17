الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسانطلقت أمس تدريبات المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم ضمن معسكره الإعدادي بالرياض في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 التي ستقام في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأدى اللاعبون مساء أمس حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية, فيما أقيمت التدريبات اليوم على فترتين صباحية ومسائية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وسيغار المنتخب السعودي غداً إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من الإعداد لكأس آسيا التي سيتخللها عدة مباريات ودية.يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.// انتهى //16:31ت م0197