الرياض 20 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، والسكرتير أول بمكتب معاليه مهند البصراوي.// انتهى //16:32ت م0198