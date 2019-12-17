بريدة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجان أصدقاء المرضى بالمنطقة، مشروع مأجور لنقل المرضى التابع للجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة, وذلك في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة.جاء خلال لقاء سموه اليوم بمحافظ عنيزة رئيس لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وأمينها العام باسل أبا الخيل.واطّلع سموه على عرض مرئي لأنشطة اللجنة للعام المنصرم استعرضه المتحدث الإعلامي للجنة خالد الروقي، المتضمن الإحصائيات المتعلقة بتقديم 668 مساعدة منها 577 للمواطنين و 91 للمقيمين حيث يصل عدد الجنسيات التي خدمتها اللجنة 18 جنسية, مشيراً إلى تنفيذ اللجنة لـ 39 زيارة للمرضى و 77 برنامجاً توعوياً استفاد منها أكثر من 20 ألف شخص ، قدمها 176 متطوعاً ومتطوعة، كاشفاً عن إبرام أكثر من 12 اتفاقية تابعة للجنة، حيث بلغ إجمالي المبادرات المستهدفة 354 مبادرة تابعة للجنة.كما شاهد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود, عددا من المبادرات النوعية التي نفذت مثل "نحن عيونكم" الذي يحول قوائم المنشآت التجارية عبر طريقة برايل وهي اللغة المستخدمة للمكفوفين بحيث تساعدهم في تلبية طلباتهم وكذلك مبادرة "بطاقة مريض" الذي يقدم احتياج المريض للمحسنين بهدف الوقوف معه في صورة من صور التكافل المجتمعي, إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع وقف مرضانا الذي تم إنجاز ما يقارب 40% منه.وبارك سموه, لمجلس الإدارة الجديد بعد تشكيله في دورته الرابعة (1440-1443هـ)، متمنياً لهم امتداداً من العطاء في خدمة المرضى حسب التطلعات المأمولة التي تدعم الرؤية 2030م ، وتتمثل في العمل على جودة الحياة وتشجيع العمل التطوعي للجنسين ، لتحقيق تعاليم ديننا الحنيف في أهمية التعاون بين أفراد المجتمع ، تأكيداً على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في الأعمال الإنسانية.من جهته أوضح أمين عام اللجنة باسل أبا الخيل، أن هدف اللجنة الأساسي يتمثل في خدمة المرضى مادياً ومعنوياً والوقوف على احتياجاتهم، منوهاً بدور سمو أمير المنطقة في تشجيع مبادرات العطاء، مؤكداً أن مشروع "مأجور" يسعى لنقل المرضى ممن لديهم مواعيد بالمستشفيات ولا يملكون وسيلة النقل ويشمل المرضى عامةً بما فيهم المقعدين أو المحتاجين للنقل السريري.وفي ختام اللقاء تسلم سمو أمير منطقة القصيم من رئيس وأعضاء اللجنة التقرير السنوي للجنة لعام 1440هـ ، كما تسلم سموه من رئيس وأعضاء اللجنة درع تقديري بهذه المناسبة.// انتهى //16:32ت م0199