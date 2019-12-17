الرياض 20 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.// انتهى //16:32ت م0200