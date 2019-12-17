عّمان 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسرأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم, وفد المملكة المشارك في الدورة التاسعة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقام في العاصمة الأردنية عمّان.وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها : القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ومناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى موضوعات متعددة ذات صلة بالأسرة والطفولة.وأكد معالي المهندس الراجحي أن مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تحسين أساليب واجراءات العمل الاجتماعي في الدول العربية، ومناقشة المسائل الإجرائية وتبادل الخبرات والاستفادة من جميع التجارب فيما يخص دعم مواضيع الأسرة والطفولة، مشيرًا إلى أهمية التعاون فيما بين الدول الأعضاء للحد من التحديات الاجتماعية التي نواجهها في الوطن العربي.والتقى معاليه على هامش الاجتماع بمعالي وزير العمل الأردني نضال البطاينة, ناقشا خلاله عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك, كما جرى خلال اللقاء دعوة وزارة العمل الأردنية للمشاركة في اجتماعات مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة لفعاليات المجموعة.وكان معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الأردنية عمّان ، واستقبله لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية بسمة اسحاقات، والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة لدى الأردن محمد العتيق، ومدير مراسم في السفارة الاستاذ فهاد العتيبي، وأعضاء السفارة.// انتهى //16:35ت م0201