عمّان 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم ، فعاليات المنتدى الدولي السادس للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة "أريك"، بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية.وقال أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أن حجم الاستثمارات العربية المتوقع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تفوق 700 مليار دولار بحلول عام 2040، متوقعا ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 300 جيجاوات في العام 2030.وأضاف خلال كلمه في افتتاح المنتدى، أن العالم الآن يشهد نقلة نوعية بالمدن الذكية والسيارات الذكية والطاقة الخضراء والشبكات الذكية ومن المتوقع أن ينتج العالم أكثر من 500 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2040.ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام ، موضوعات التحول الطاقي إلى الطاقة المستدامة والربط على الشبكات، وتطوير عمل شركات توزيع وتوليد الكهرباء، والسيارات الكهربائية والمدن الذكية.// انتهى //16:42ت م0202