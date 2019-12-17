القاهرة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع.وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.5 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 696.1 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين صفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 381 مليون جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليبلغ 13627.19 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.1% مسجلاً 527.08 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.25% لينهي التعاملات عند 1381.81 نقطة.// انتهى //16:46ت م0203