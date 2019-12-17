سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي
الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 17ديسمبر 2019م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.
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16:52ت م
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