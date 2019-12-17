الرياض 20 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 17ديسمبر 2019م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.وقد أكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.// انتهى //16:52ت م0204