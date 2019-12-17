بيروت 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.34 % أي ما يعادل نقطة واحدة، ليقفل عند مستوى 759.54 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 آلاف و900 سهم، بقيمة 102 ألف و449 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 5 صفقات.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و5204 آلاف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و494 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:38ت م0225