الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسكشف سمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد،رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أنَّه تم استحداث نظام صارم للتحكيم لضمان العدالة بين المتسابقين.وقال الأمير خالد -خلال لقاء مع قناة الإخبارية السعودية-: "إنَّ الجديد هذا العام في نظام التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، هو دمج كل ما يُعنى بمظهر وشكل الناقة تحت لجنة تحكيم واحدة، كما يمر التحكيم بمرحلتين، مرحلة التحكيم المبدئي، التي تعمل على كشف أي خلل أو تجاوز بالناقة، وعليه يتم اختيار المتأهلين للتنافس في مرحلة التحكيم النهائي"، مشيرًا إلى أنه يوجد خبراء مؤهلون للكشف عن العبث والتأكد من مظهر الناقة، وأنه لا يوجد تدخل بشري في تزيينها.وأوضح سمو رئيس لجان التحكيم أنَّ القسم يُعدُّ تأكيدًا للمؤكد، فثقة اللجنة بالجميع لا حدود لها، ولكن لضمان الشفافية تم إسناد القسم إلى نخبة من الأكفاء ذوي الخبرة، للتأكد من شكل وجمال الناقة، مبينًا أنَّ النوق تدخل عرضًا ميدانيًّا لتأكد اللجنة من أي مخالفة، ولإعطاء كل ذي حق حقه.وأشار إلى أن معظم المعايير التي تهتم بها لجان التحكيم وتطبقها، هي معايير جمالية لتصنيف الناقة.ورفع الأمير خالد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لاهتمامهما بنادي الإبل، كما رفع شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل على المجهود المبذول في التنظيم هذا العام للمهرجان.// انتهى //17:40ت م0226