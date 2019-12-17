المدينة المنورة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية تفعيل دور المجالس البلدية والمحلية بمحافظات المنطقة في متابعة وتفقُّد أحوال المواطنين، ومراعاة مصالحهم واقتراح الحلول لمطالبهم والرفع بها، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق المصلحة العامة.جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة المهد خلال زيارته التفقدية للمحافظة.ووجه سموه خلال الاجتماع بنقل الورش والمحلات التي تشوه مداخل المحافظة إلى المنطقة المخصصة لها، ورفع المخلفات مجهولة المصدر لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمحافظة، وذلك بالشراكة بين الجهات المعنية وأهالي المحافظة والمتطوعين.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية إعطاء الأولوية في تنفيذ مشاريع الإسكان التنموي للمحافظات والقرى التابعة لها تلبية لاحتياج الأسر المستحقة وللإسهام في الحد من التعديات العشوائية.بعد ذلك دشن سمو أمير المدينة المنورة - خلال لقائه مشايخ وأعيان وأهالي محافظة المهد - حزمة من المشاريع التنموية والخدمية ووضع حجر الأساس لأخرى بتكلفة إجمالية تجاوزت 403 ملايين ريال.وشملت مشروع إنشاء محطة كهرباء تحويل المهد الجديدة وربط المغذيات الحالية لزيادة الموثوقية والاستغناء عن مولدات الديزل وإحلال الشبكات الهوائية وإيصال الخدمات للمشتركين الجدد، ومشروع خزان مياه ١٠٠٠٠ م٣ وشبكة مياه لقرية السويرقية، ومشروع رفع كفاءة خط المياه قُطر ٥٠٠مم من بيضان إلى المهد، إضافة إلى استكمال مبنى بلدية المحافظة ومشروع درء أخطار السيول، وتطوير وتحسين المتنزهات البرية، وإنشاء سوق خضار ولحوم وفواكه وسوق تجاري، كما قام سموه بوضع حجر الأساس لعدد آخر من المشاريع تمثلت في مشروع صيانة واستكمال توسعة طريق المهد إلى المدينة، ومشروع تحسين التقاطعات المرورية وإنشاء المدخل الشمالي ومشروع تطوير أرض الإسكان بمحافظة المهد.من جانبه أكد محافظ المهد مبارك المورقي في كلمة له خلال المناسبة أن المحافظة حظيت - ومازالت - باهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، وتحقق فيها كمّ كبير من المشاريع التنموية التي أسهمت في إبرازها أسوة بجميع المحافظات بالمنطقة، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تفقده لأحوال الأهالي وتلمس احتياجاتهم.كما عبّر أهالي المهد - في كلمة ألقاها نيابة عنهم الدكتور عباد بن شلاح المطيري - عن سرورهم بهذه الزيارة التي تجسد مدى ما يحظون به من اهتمام وعناية من سمو أمير المنطقة ومن متابعة دائمة لتحقيق كل ما يعود على أبناء المنطقة بالنفع، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //17:52ت م0230