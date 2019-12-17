لندن 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأكد عضو مجلس الوزراء البريطاني مايكل قوف أن الحكومة ستُدخل تعديلات على قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي تمنع بموجبها تمديد الفترة الانتقالية لما بعد ديسمبر 2020م.وأشار قوف إلى أن نواب مجلس العموم الجدد سيحصلون على وقت كافٍ قبل التصويت على مشروع القانون نهاية الأسبوع الجاري.يذكر أن المرحلة الانتقالية التي عقبت طلب مغادرة المملكة المتحدة رسمياً الاتحاد الأوروبي تنتهي بحلول شهر ديمسبر المقبل، وتتيح بنود الاتفاق الحالية تمديد الفترة بموافقة الطرفين.// انتهى //17:59ت م0232