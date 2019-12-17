الخرطوم 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء بنت محمد بن عبدالله اليوم المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان, الذي يزور الخرطوم حالياً.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى ضرورة تكوين آلية تعاون مشتركة لليونيسيف مع وزارات التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي بُغية خلق بيئة مثالية لأطفال السودان.// انتهى //18:05ت م0234