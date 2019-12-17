تبوك 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساختتم اليوم, ملتقى "السلامة هدف وغاية", الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية، لتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بتبوك، واستمر يومين, في مقر قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بتبوك.وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية خالد الفقير, أن الملتقى يأتي حرصاً من إدارة الأمن والسلامة بتعليم تبوك على الرفع من مستوى أداء منسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمدارس وتطوير العمل بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المدارس.وقدمت إدارة الدفاع المدني بتبوك محاضرة عن الحرائق وأنواعها وتطبيق عملي لاستخدام طفايات الحريق فيما شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك بورقة عمل حول الحوادث المتكررة في المدارس والإجراءات الواجب اتخاذها وقت وقوع الحادث.بعد ذلك قدمت الشركة السعودية للكهرباء محاضرة حول التعامل مع الكهرباء في الظروف المناخية المختلفة والمشكلات الناتجة عنها.// انتهى //19:30ت م0244