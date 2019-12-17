عـدن 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسنددت الحكومة اليمنية بلقاء السفير السويسري في طهران مارکوس ليتنير والوزير المفوض في السفارة التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل الميليشيا الحوثية لدى إيران إبراهيم الديلمي.وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: "إن اللقاء الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية، وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".وأضاف الإرياني: "إن ‏الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعباً، ومؤشر إضافي للدعم السياسي، إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للميليشيا الحوثية الإرهابية".وحذّر وزير الإعلام اليمني من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، داعياً لاحترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.// انتهى //19:32ت م0245