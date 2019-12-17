نيويورك 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تباين، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح في بورصة وول ستريت، بينما ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك.وبدأ داو جونز الجلسة منخفضاً بـ 14.14 نقطة، أو 0.05 %، ليصل إلى 28221.75 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً بـ 3.95 نقاط، أو 0.12 %، ليصل إلى 3195.40 نقطة ، وصعد المؤشر ناسداك المجمع بـ 15.24 نقطة، أو 0.17 %، ليصل إلى 8829.47 نقطة.// انتهى //19:34ت م0246