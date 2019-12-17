الرباط 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسعُقدت اليوم في الرباط أعمال الدورة الثامنة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية ـ الصينية 2019، نظمتها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المغربية ووزارة الخارجية الصينية بمشاركة ممثلي الدول العربية.وأكد سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي في الجلسة الأولى من الندوة على عمق العلاقات اليمنية - الصينية، مشيراً إلى أن المستقبل القادم للمنطقة لابد أن يقوم على الأسس الحضارية وتبادل المنفعة الإيجابية وبما يخدم السلام والاستقرار في كل المنطقة العربية، وحل القضايا العالقة وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية.// انتهى //19:44ت م0248