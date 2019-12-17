الرباط 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسسُجلت العاصمة المغربية الرباط ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال أعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة المنعقد حالياً بتونس، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ووزارة الشؤون الثقافية التونسية.وأوضحت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية اليوم في بيان أن هذا الاختيار يأتي كتتويج للمكانة التاريخية والحضارية التي تحظى بها العاصمة المغربية، وذلك لأنها تراث إنساني وفضاء مجسّد للتعايش والوحدة والعيش المشترك.وأضافت الوزارة أن تسجيل مدينة الرباط ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي من شأنه إعطاء دفعة قوية للجهود التي يبذلها المغرب لصيانة وتثمين التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وأن التتويج جاء بالإجماع من دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة، تشكل قوة ثقافية وحضارية مهمة على المستوى العالمي.// انتهى //19:49ت م0249