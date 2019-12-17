الأمم المتحدة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم: إن النزاع المستمر في أفغانستان منذ 40 عاماً له تأثير مدمر على الأطفال، وإن الأطراف تفشل في أداء واجبها في حمايتهم من عواقبه.وأوضحت اليونيسف في تقريراً بعنوان "الحفاظ على الأمل في أفغانستان: حماية الأطفال في أشد النزاعات فتكا في العالم", أن تصاعد الهجمات الانتحارية والاشتباكات المسلحة في أفغانستان أدى إلى زيادة بنسبة 11% في مقتل أو تشويه الأطفال عام 2019.وأضافت: "الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم يعانون من العواقب الوخيمة للنزاع كل يوم، هؤلاء الأطفال أنفسهم يائسون بشأن الذهاب إلى المدرسة، وتعلم المهارات، وبناء مستقبل لأنفسهم، يمكننا - بل يجب - أن نفعل الكثير لتعزيز شجاعتهم وقدرتهم الاستثنائية".ودعت اليونيسف جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يتطلب منهم حماية الأطفال، ووضع حد لاستهداف المدارس والمراكز الصحية والسماح بالوصول إلى المساعدة الإنسانية.وشددت اليونيسف على أهمية دعم المانحين، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى 323 مليون دولار لدعم عملياتها في أفغانستان في عام 2020، منها 75% غير ممولة.// انتهى //19:54ت م0250