القاهرة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على ضيفه المصري البوسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد السويس الجديد ضمن الأسبوع الثامن بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز العاشر مؤقتًا متقدمًا بفارق 3 نقاط عن النادي المصري الذي يحتل المركز الـ12 بجدول الدوري المصري.// انتهى //20:27ت م0257