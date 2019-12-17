جيزان 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسخصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجلسة الأسبوعية التي عقدت مساء اليوم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان لاستعراض تجربة جامعة جازان في التنمية الصحية وخدمة المجتمع.واستهل سموه الجلسة بكلمة توجيهية رحّب فيها بالجميع في الجلسة المخصصة لبحث احتياجات المنطقة والمواطنين, والخدمات التي تقدمها جامعة جازان في مجال التنمية الصحية وخدمة المجتمع وغيرها من الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن.وأكد سموه أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والأمان بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لكل ما فيه خير الوطن ورفعته وعزته، مبرزاً ما يتصف به أبناء هذا الوطن العزيز من وحدة في الصف واللحمة مع قيادته الرشيدة ، مشيراً سموه إلى الجهود والخدمات التي تقدمها جامعة جازان في المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع لخدمة أبناء المنطقة راجياً العون والسداد للجميع.عقب ذلك ألقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة نوه فيها بما تحضى به الجامعة ومنسوبيها من دعم وحرص ورعاية من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله – ومنها دعم المبادرات التنموية وتعزيز صحة المجتمع عبر استثمار الطاقات التي تزخر بها جامعة جازان.وأشار معاليه إلى أن الجامعة انطلقت بتفاني منسوبيها ومنسوباتها وبدعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لخدمة الوطن والمجتمع بإطلاق مبادرات متعددة، ومنها مبادرتها بتنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية والتوعوية التي أقامتها في مدينة العارضة أولاً وفي مركز الحقو بمحافظة بيش ثانياً، ومشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام بإيفاد بعثة صحية وكشفية للمشاعر المقدسة.وأضاف معاليه أن ما تبذله القيادة الرشيدة للمواطنين من إنجازات وجهود تنموية وإصلاحية ضخمة يستوجب من الجامعة مضاعفة الجهود في عملية التطوير والتحديث والبناء بما يحقق رؤية الوطن 2030، وتطلعات المجتمع لاسيما مع صدور النظام الجديد للجامعات، الذي من شروط تطبيقيه أن تحصل الجامعة على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل وهو ما نالته الجامعة وحققته قبل نحو أربعة أشهر تقريباً.كما تضمنت الجلسة عرضاً مرئياً وعدداً من الكلمات والمداخلات حول مختلف البرامج والخدمات المجتمعية التي تنفذها الجامعة , فيما كرم سمو أمير المنطقة المتميزين من منسوبي الجامعة في مجال التنمية الصحية وخدمة المجتمع.حضر الجلسة معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمستشار بفرع وزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ووكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومديرو الإدارات الحكومية ومحافظو المحافظات ومشايخ القبائل.//انتهى//21:23ت م0266